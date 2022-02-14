Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Київ обіцяє представити для обговорення законопроєкти про “особливий статус” окремих районів Донецької та Луганської областей, а також про місцеві вибори на Донбасі.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, коментуючи процес врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

– Президент мене запевнив у тому, що Україна надасть проєкти законів щодо особливого статусу та щодо місцевих виборів для дискусії, – наголосив Шольц.

Канцлер Німеччини також відзначив важливість Нормандського формату. Шольц запевнив, що Берлін разом із Францією намагаються знайти дипломатичне рішення цієї складної ситуації.

Очільник німецького уряду нагадав про відновлення зустрічей політичних радників Нормандської четвірки, остання з яких відбулася минулого тижня в Берліні.

– Ми інтенсифікували свої зусилля в Нормандському форматі… Це, без сумніву, складний процес, але я впевнений, що він вартий будь-яких зусиль. Президент Зеленський і я були одностайні, що Нормандський формат, паралельно з перемовинами між США та Росією, а також з ОБСЄ, є важливим форматом для переговорів із РФ, – заявив Шольц.

Він додав, що Берлін стурбований через ситуацію на російсько-українському кордоні.

У минулий четвер, 10 лютого, в Берліні відбулися чергові переговори політичних радників лідерів Нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Радники погодилися, що потрібно розблокувати та активізувати роботу Тристоронньої контактної групи (ТКГ), проте спільний документ узгодити не змогли.

Про деталі останніх переговорів радників Нормандської четвірки – читайте в матеріалі.