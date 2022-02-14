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Факты / Украина / Политика

Если РФ снова нарушит границы Украины, мы знаем, что делать – Шольц

Валентина Летяк редактор ленты
Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, 14 февраля находящийся в Киеве с официальным визитом, заверил, что на возможную эскалацию России будет адекватный ответ.

– Мы призываем Россию воспользоваться предложениями к диалогу. В случае военной эскалации мы готовы на далеко идущие и эффективные санкции, согласованные с нашими союзниками, чтобы четко сказать: если Россия нарушит снова территориальную целостность Украины, мы знаем, что нам следует сделать, – отметил он.

По его мнению, для наращивания военной активности России у границ Украины нет оснований.

– Российские военные активности для нас необоснованны, нет логических причин для этого наращивания военного потенциала, – сказал Шольц на общем брифинге по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По результатам переговоров 14 февраля в Киеве федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объявил о предоставлении новых кредитов для Украины.

В частности, один из быстрых кредитов – на сумму €150 млн.

На прошлой неделе во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину Париж выделил Киеву макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд.

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Фото: Офис президента

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