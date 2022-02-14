Якщо РФ знову порушить кордони України, ми знаємо, що робити – Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц, який 14 лютого перебуває у Києві з офіційним візитом, запевнив, що на можливу ескалацію Росії буде адекватна відповідь.

– Ми закликаємо Росію скористатися пропозиціями до діалогу. На випадок військової ескалації ми готові на далекосяжні та ефективні санкції, погоджені з нашими союзниками, щоб чітко сказати: якщо Росія порушить знову територіальну цілісність України, ми знаємо, що нам слід зробити, – наголосив він.

На його думку, для нарощування військової активності Росії поблизу кордону України немає підстав.

– Російські військові активності для нас є необґрунтованими, немає логічних причин для цього нарощування військового потенціалу, – сказав Шольц на загальному брифінгу за результатами переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

За результатами переговорів 14 лютого у Києві федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про виділення нових кредитів для України.

Зокрема, один із так званих швидких кредитів – на суму €150 млн.

Минулого тижня під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до України Париж виділив Києву макрофінансову допомогу у розмірі €1,2 млрд.