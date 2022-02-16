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Факты / Украина / Политика

Кабмин назначил нового главу ГСЧС: что о нем известно

Юлия Соколова редактор ленты
Сергій Крук

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании назначил нового главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Им стал Сергей Крук.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Назначен… Крук Сергей Иванович главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, — написал Мельничук в своем Telegram-канале по итогам заседания.

До сих пор Сергей Крук исполнял обязанности главы этого ведомства.

Что известно о новом руководителе ГСЧС

• Биография

Сергей Крук имеет звание генерал-майора службы гражданской защиты.

Он родился в августе 1977 года в Ровно. Образование получил в Харьковском институте пожарной безопасности МВД Украины (окончил в 1999 году) и Киевском национальном университете внутренних дел (2008 год).

Крук имеет степень доктора наук по государственному управлению.

С октября 2014 года он возглавлял Ровенское управление ГСЧС.

А с ноября 2021 года Сергей Крук исполнял обязанности главы ГСЧС Украины – после увольнения с этой должности Николая Чечоткина.

Сергей Крук женат, имеет двух дочерей.

• Декларация

В декларации кандидата на должность главы ГСЧС Сергей Крук указал земельный участок площадью 1 500 кв. м и дом площадью 105,6 кв. м в Ровенской области.

В собственности жены нового главы ГСЧС Елены Крук есть садовый дом площадью 55,5 кв. м и земельный участок площадью 565 кв. м в Ровенской области.

Жена главы ГСЧС пользуется автомобилем Volkswagen Tiguan 2019 года (безвозмездное пользование).

Сергей Крук задекларировал 704 тыс. 153 грн зарплаты и 3 665 грн страховых выплат. А жена – 247 тыс. 277 грн зарплаты и 24 тыс. грн дохода от отчуждения недвижимого имущества.

Семья главы ГСЧС также задекларировала наличные средства: 950 тыс. грн, $19 тыс. и €16 тыс.

В начале февраля Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Киевской областной государственной администрации (ОГА). Им стал Алексей Кулеба. Впоследствии его назначение одобрил своим указом президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Тарас Мельничук, НАПК

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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