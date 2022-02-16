Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании назначил нового главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Им стал Сергей Крук.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Назначен… Крук Сергей Иванович главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, — написал Мельничук в своем Telegram-канале по итогам заседания.

До сих пор Сергей Крук исполнял обязанности главы этого ведомства.

Что известно о новом руководителе ГСЧС

• Биография

Сергей Крук имеет звание генерал-майора службы гражданской защиты.

Он родился в августе 1977 года в Ровно. Образование получил в Харьковском институте пожарной безопасности МВД Украины (окончил в 1999 году) и Киевском национальном университете внутренних дел (2008 год).

Крук имеет степень доктора наук по государственному управлению.

С октября 2014 года он возглавлял Ровенское управление ГСЧС.

А с ноября 2021 года Сергей Крук исполнял обязанности главы ГСЧС Украины – после увольнения с этой должности Николая Чечоткина.

Сергей Крук женат, имеет двух дочерей.

• Декларация

В декларации кандидата на должность главы ГСЧС Сергей Крук указал земельный участок площадью 1 500 кв. м и дом площадью 105,6 кв. м в Ровенской области.

В собственности жены нового главы ГСЧС Елены Крук есть садовый дом площадью 55,5 кв. м и земельный участок площадью 565 кв. м в Ровенской области.

Жена главы ГСЧС пользуется автомобилем Volkswagen Tiguan 2019 года (безвозмездное пользование).

Сергей Крук задекларировал 704 тыс. 153 грн зарплаты и 3 665 грн страховых выплат. А жена – 247 тыс. 277 грн зарплаты и 24 тыс. грн дохода от отчуждения недвижимого имущества.

Семья главы ГСЧС также задекларировала наличные средства: 950 тыс. грн, $19 тыс. и €16 тыс.

В начале февраля Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Киевской областной государственной администрации (ОГА). Им стал Алексей Кулеба. Впоследствии его назначение одобрил своим указом президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Тарас Мельничук, НАПК