Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании согласовал назначение нового главы Киевской облгосадминистрации (ОГА).

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, при рассмотрении кадровых решений правительство согласовало увольнение с должности нынешнего главы Киевской ОГА Василия Володина. Он был назначен на этот пост указом президента в июне 2020 года.

Вместо этого Кабмин согласовал кандидатуру нового главы облгосадминистрации. Киевскую ОГА может возглавить Алексей Кулеба, занимающий сейчас должность первого заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления.

Соответствующие указы об увольнении Володина и назначении Кулебы еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о возможном руководителе Киевской ОГА

Согласно с информацией на сайте Киевской городской госадминистрации, Алексей Кулеба родился 8 августа 1983 года в Киеве.

Он окончил Киевский национальный экономический университет в 2005 году (специальность – международная экономика).

Впоследствии Кулеба учился в аспиранте Национальной академии госуправления при президенте Украины, является кандидатом наук по государственному управлению.

В 2005 году он был менеджером коммунального предприятия Киевского облсовета Киев-медиа.

В 2010-2011 годах Алексей Кулеба работал преподавателем в Межрегиональной академии управления персоналом. А с 2011 по 2014 годы занимался предпринимательской деятельностью.

В 2014 году Кулеба стал помощником депутата Киевского горсовета на общественных началах, а в 2016-м – советником гендиректора КП Плесо.

В 2019 году Алексей Кулеба был назначен директором Департамента городского благоустройства КГГА.

А с января 2021 года он занимает должность первого замглавы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления. Как известно, главой КГГА является Виталий Кличко.

Стоит отметить, что глав областных госадминистраций в Украине назначает и увольняет своим указом президент после согласования Кабмина.

В августе прошлого года правительство согласовало увольнение главы Харьковской ОГА Айны Тимчук. А в ноябре – увольнение Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской областной госадминистрации (ОГА).

Источник: Тарас Мельничук, КГГА, Вечерний Киев