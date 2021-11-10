Правительство уволило Николая Чечоткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров. Основания для увольнения пока не озвучивались.

Чечеткин занимал должность главы ГСЧС Украины с 14 мая 2015 года.

До этого он работал в разных отделах Министерства чрезвычайных ситуаций Украины (которое в 2012 году реорганизовали в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям).

С 2006 года Чечеткин занимал руководящие должности в центральном аппарате Министерства по чрезвычайным ситуациям / ГСЧС Украины.

А с июля 2014 года и до назначения главой ведомства был директором Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС.

Николай Чечеткин имеет отличие За отвагу в чрезвычайной ситуации II степени.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на начальника управления ГСЧС в Ровенской области Сергея Крука.

Сергей Крук – генерал-майор службы гражданской защиты. Он возглавляет Ровенское управление ГСЧС с октября 2014 года. Имеет ученую степень доктора наук по государственному управлению.

3 ноября Верховная Рада уволила пятерых членов правительства: Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины; Алексея Любченко – с должности министра экономики и первого вице-премьер-министра; Алексея Резникова – с должности вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Олега Уруского– с должности вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; Андрея Тарана – с должности министра обороны Украины.

А 4 ноября народные депутаты назначили сразу четырех министров Кабмина. Кто занял должности – читайте в материале.