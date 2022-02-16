Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні призначив нового очільника Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Ним став Сергій Крук.

Про це поінформував постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Призначено… Крука Сергія Івановича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, – написав Мельничук у своєму Telegram-каналі за підсумками засідання.

Досі Сергій Крук виконував обов’язки голови цього відомства.

Що відомо про нового очільника ДСНС

• Біографія

Сергій Крук має звання генерал-майора служби цивільного захисту.

Він народився в серпні 1977 року в Рівному. Освіту здобував у Харківському інституті пожежної безпеки МВС України (закінчив у 1999 році) та Київському національному університеті внутрішніх справ (2008 рік).

Крук має науковий ступінь доктора наук з державного управління.

З жовтня 2014 року він очолював рівненське управління ДСНС.

А з листопада 2021 року Сергій Крук виконував обов’язки голови ДСНС України – після звільнення з цієї посади Миколи Чечоткіна.

Сергій Крук одружений, має двох доньок.

• Декларація

У декларації кандидата на посаду голови ДСНС Сергій Крук вказав земельну ділянку площею 1 500 кв. м та будинок площею 105,6 кв. м у Рівненській області.

У власності дружини нового голови ДСНС Олени Крук є садовий будинок площею 55,5 кв. м та земельна ділянка площею 565 кв. м у Рівненській області.

Дружина очільника ДСНС користується автомобілем Volkswagen Tiguan 2019 року (безоплатне користування).

Сергій Крук задекларував 704 тис. 153 грн зарплати та 3 665 грн страхових виплат. А дружина – 247 тис. 277 грн зарплати та 24 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна.

Родина глави ДСНС також задекларувала готівкові кошти: 950 тис. грн, $19 тис. та €16 тис.

На початку лютого Кабінет міністрів України погодив призначення нового голови Київської обласної державної адміністрації (ОДА). Ним став Олексій Кулеба. Згодом його призначення схвалив своїм указом президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Тарас Мельничук, НАЗК