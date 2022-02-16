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Факты / Украина / Политика

Вчерашние кибератаки на банки и Дію были одними из самых масштабных — Монастырский.

Марта Бондаренко редактор ленты
денис монастирський

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский назвал вчерашние массированные кибератаки на украинские банки и приложение Дія одними из самых масштабных.

Об этом он заявил во время телемарафона в День единения.

— Вчера была одна из масштабных кибератак, пытались “завалить” сайты государственных органов, в очередной раз атаковать приложение Дія и самые крупные банки Украины. Благодарю всех, кто был привлечен к объединенной киберзащите Украины, что эта попытка не удалась, — сказал Денис Монастырский.

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