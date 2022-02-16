Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский назвал вчерашние массированные кибератаки на украинские банки и приложение Дія одними из самых масштабных.
Об этом он заявил во время телемарафона в День единения.
— Вчера была одна из масштабных кибератак, пытались “завалить” сайты государственных органов, в очередной раз атаковать приложение Дія и самые крупные банки Украины. Благодарю всех, кто был привлечен к объединенной киберзащите Украины, что эта попытка не удалась, — сказал Денис Монастырский.