Рада определила нардепам размеры должностных окладов

305 парламентариев проголосовали за установление должностных окладов народным депутатам. Они поддержали соответствующее постановление о реализации отдельных положений закона О статусе народного депутата Украины (№7062).

Согласно документу, ежемесячная зарплата народного депутата состоит из должностного оклада нардепа – члена парламентского комитета в размере 10 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (с 1 января 2022 года – это 2 481 грн, то есть 24 810 грн, – Ред.) и надбавки к окладу в размере, действовавшем на 1 января 2020 года, в соответствии с постановлением Кабмина от 20 апреля 2016 года №304.

Это постановление предусматривает надбавку за интенсивность труда в размере до 100% должностного оклада, то есть 24 810 грн нужно умножить на два и получится зарплата нардепа – 49 620 грн.

Должностной оклад первого заместителя, заместителя председателя комитета, секретаря комитета, а также первого заместителя, заместителя председателя депутатской фракции или группы, председателя подкомитета комитета устанавливается на 3% выше оклада нардепа – члена комитета.

Соответственно, председатель комитета, глава депутатской фракции или группы будет получать на 5% больше, заместитель спикера парламента – на 10%, первый заместитель – на 15% и председатель Верховной Рады – на 20%.

Определен также общий размер фонда оплаты труда помощников-консультантов народных депутатов – 29,2 прожиточного минимума, установленного на 1 января календарного года.

Постановление вступает в силу 1 января 2022 года.