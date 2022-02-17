Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Рада визначила нардепам розміри посадових окладів

Валентина Летяк редакторка стрічки
верховна рада

305 парламентарів проголосували за встановлення посадових окладів народним депутатам. Вони підтримали відповідну постанову щодо реалізації окремих положень закону Про статус народного депутата України (№7062).

Згідно з документом, щомісячна зарплата народного депутата складається з посадового окладу нардепа – члена парламентського комітету в розмірі 10 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року (з 1 січня 2022 року – це 2 481 грн, тобто 24 810 грн. – Ред.), та надбавки до окладу у розмірі, що діяв на 1 січня 2020 року, відповідно до постанови Кабміну від 20 квітня 2016 року №304.

Ця постанова передбачає надбавку за інтенсивність праці в розмірі до 100% посадового окладу, тобто 24 810 грн треба помножити на два і вийде зарплата нардепа – 49 620 грн.

Посадовий оклад першого заступника, заступника голови комітету, секретаря комітету, а також першого заступника, заступника голови депутатської фракції чи групи, голови підкомітету комітету встановлюється на 3% вище від окладу нардепа – члена комітету.

Відповідно, голова комітету, очільник депутатської фракції або групи отримуватиме на 5% більше, заступник спікера парламенту – на 10%, перший заступник – на 15% і голова Верховної Ради – на 20%.

Визначено також загальний розмір фонду оплати праці помічників-консультантів народних депутатів – 29,2 прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Читайте
Як зміниться зарплата держслужбовців: єдина тарифна сітка 2022 року

Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка