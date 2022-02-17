Рада визначила нардепам розміри посадових окладів

305 парламентарів проголосували за встановлення посадових окладів народним депутатам. Вони підтримали відповідну постанову щодо реалізації окремих положень закону Про статус народного депутата України (№7062).

Згідно з документом, щомісячна зарплата народного депутата складається з посадового окладу нардепа – члена парламентського комітету в розмірі 10 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року (з 1 січня 2022 року – це 2 481 грн, тобто 24 810 грн. – Ред.), та надбавки до окладу у розмірі, що діяв на 1 січня 2020 року, відповідно до постанови Кабміну від 20 квітня 2016 року №304.

Ця постанова передбачає надбавку за інтенсивність праці в розмірі до 100% посадового окладу, тобто 24 810 грн треба помножити на два і вийде зарплата нардепа – 49 620 грн.

Посадовий оклад першого заступника, заступника голови комітету, секретаря комітету, а також першого заступника, заступника голови депутатської фракції чи групи, голови підкомітету комітету встановлюється на 3% вище від окладу нардепа – члена комітету.

Відповідно, голова комітету, очільник депутатської фракції або групи отримуватиме на 5% більше, заступник спікера парламенту – на 10%, перший заступник – на 15% і голова Верховної Ради – на 20%.

Визначено також загальний розмір фонду оплати праці помічників-консультантів народних депутатів – 29,2 прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.