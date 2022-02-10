11 февраля исполнится семь лет со дня подписания первых Минских соглашений

11 февраля исполнится семь лет с момента подписания Минских договоренностей.

В Минских соглашениях прописан ряд необходимых шагов, например: разведение тяжелой техники, вывод войск с нашей территории, контроль над границей и обмен заложниками, а затем демократические выборы на освобожденных территориях.

В Европе призывают к выполнению этих соглашений, но Россия уже семь лет трактует документ так, как ей удобно. Кремль требует, чтобы Украина пошла на прямые переговоры с боевиками, что означает признание того, что на нашей территории гражданский конфликт. Киев на это не идет.

С сентября 2014-го по февраль 2015-го, во время горячего противостояния на Донбассе, были подписаны три документа. Потери того времени среди гражданских и военных насчитывали более 5 тысяч человек.

Переговоры между Украиной, Россией и ОБСЕ проходили в Минске по приглашению Александра Лукашенко. Тогда президент Белоруссии пытался сыграть роль миротворца.

Киев был вынужден договариваться о прекращении огня и подписать Минские соглашения, о которых так много вспоминают политики, и которыми никто не доволен. Однако и отказаться от них пока не получается. Ведь именно на них цивилизованный мир ссылается, когда вводит санкции против Кремля, говорится в сюжете Фактов ICTV.

Минские соглашения – это три документа. Так называемый Минск-1 – то есть Минский протокол, который 5 сентября 2014-го после Иловайска подписала трехсторонняя контактная группа. Под ней поставили подписи и главари боевиков, однако не указали своих псевдо-должностей.

Впоследствии появился меморандум об исполнении протокола. В феврале 2015-го – во время Дебальцевского котла, появился и Минск-2. Нормандская четверка, то есть руководители Украины, Франции, Германии и России, подписала документ после 17 часов переговоров.

— Соглашение – это надежда для Украины и большое облегчение для Европы. Плюс решение, принятое этой ночью, дает нам большие надежды, но не все еще сделано, – сказал тогда президент Франсуа Олланд.

Путин в свою очередь заявил, что киевские власти отказываются от контактов с представителями “Донецкой” и “Луганской Народных Республик”.

Президент Украины Петр Порошенко тогда подчеркнул, что ни на какие компромиссы по автономии или федерализации украинская власть не пошла.

В Минске-2 – прописаны 13 пунктов. Основные – это прекращение огня, разведение войск, вывод вооруженных формирований и контроль Украины над границей, обмен заложниками, амнистия боевикам, требование провести местные выборы на основе закона о “временном порядке местного самоуправления”. Все это – под наблюдением ОБСЕ.

Тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что даже в 2015-м все понимали: выполнить все невозможно.

Следует отметить, что благодаря сделкам в 2015-м удалось снизить количество обстрелов. Хотя они должны прекратиться полностью.

– На восьмом году переговоров мы обсуждаем, что такое Минские соглашения, на восьмом году переговоров мы обсуждаем, кто является субъектом Минских соглашений, на какую территорию распространяются соглашения, потому что уже после подписания комплекса мер были захвачены РФ еще полторы тысячи километров территории, которая считается нашей, – сказал Сергей Гармаш, представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе.

По словам бывшего министра иностранных дел Климкина, Минские соглашения устарели.

Эксперты считают, что нужно обновлять Минские соглашения, и вовлекать в состав другие государства, например, США.

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