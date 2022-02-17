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Факты / Украина / Политика

Зеленский встретится с вице-президентом США на конференции в Мюнхене

Валентина Летяк редактор ленты
Камала Гарріс

Вице-президент США Камала Харрис 19 февраля примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности, где планируется ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других государств.

Об этом сообщил на брифинге чиновник Белого дома.

По его словам, сначала Харрис выступит с речью, которая будет сосредоточена на ситуации вокруг Украины.

– Она расскажет о том, как, по нашему мнению, дальнейшее вторжение в Украину сделает Россию слабее, а не сильнее. РФ представляет угрозу европейскому и международному порядку. И вице-президент будет акцентировать на этом в речи, – подчеркнул он.

После выступления Харрис встретится с мировыми лидерами на полях конференции.

– Во-первых, она встретится с президентом Украины Зеленским. И это будет настоящей возможностью подчеркнуть нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также для дальнейшей координации дипломатических усилий, предпринимаемых для оказания Украине экономической и оборонной помощи, — подчеркнули в Белом доме.

Также известно, что Харрис встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

– На прошлой неделе он был здесь, в Белом доме. И вице-президент с нетерпением ждет возможности поговорить с ним об этом кризисе и многом другом, – добавил чиновник администрации Байдена.

58-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 18 по 20 февраля 2022 года в формате реального общения. Мероприятие традиционно организуют в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене.

В конференции примут участие президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, а также еще около 35 глав государств и правительств стран мира.

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Источник: White House

Фото: УНИАН

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