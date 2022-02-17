Віцепрезидент США Камала Гарріс 19 лютого візьме участь у роботі Мюнхенської конференції з безпеки, де планується її зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідерами інших держав.

Про це повідомив на брифінгу високопосадовець Білого дому.

За його словами, передусім Гарріс виступить з промовою, яка буде зосереджена на ситуації навколо України.

– Вона розповість про те, як, на нашу думку, подальше вторгнення в Україну зробить Росію слабкішою, а не сильнішою. РФ становить загрозу європейському та міжнародному порядку. І віцепрезидент акцентуватиме на цьому у промові, – наголосив він.

Після виступу Гарріс зустрінеться зі світовими лідерами на полях конференції.

– По-перше, вона зустрінеться з президентом України Зеленським. І це буде справжньою можливістю відзначити нашу відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також допоможе подальшій координації дипломатичних зусиль, які здійснюються для надання Україні економічної та оборонної допомоги, – наголосили у Білому домі.

Також відомо, що Гарріс зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

– Минулого тижня він був тут, у Білому домі. І віцепрезидент із нетерпінням чекає можливості поговорити з ним про цю кризу та багато іншого, – додав чиновник адміністрації Байдена.

58-ма Мюнхенська конференція з безпеки проходитиме з 18 до 20 лютого 2022 року у форматі реального спілкування. Захід традиційно організують у готелі Bayerischer Hof у Мюнхені.

У конференції візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, віцепрезидент США Камала Гарріс та канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також ще близько 35 очільників держав та урядів країн світу.