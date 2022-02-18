Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що в Україні варто легалізувати зброю для населення. Про це голова Міноборони сказав у своєму виступі у Парламенті.

За його словами, Україні необхідний закон, який регулюватиме обіг зброї та легалізує її.

– Я переконаний, що це треба зробити. Тому що в Україні немає закону, який в принципі регулює обіг зброї. В нас лише відомчими актами це регулюється. Тому я дуже щиро вірю, що український Парламент нарешті підтримає закон, в якому буде все внормовано, – зазначив Олексій Резніков.

Варто зазначити, що Резніков є давнім прихильником легалізації зброї в Україні.

Раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що в Україні найближчим часом має запрацювати повноцінний реєстр зброї, яка перебуває в обігу на території нашої держави.