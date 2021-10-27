В Украине уже в ближайшее время должен заработать полноценный реестр оружия, находящегося в обращении на территории нашего государства.

Как отметил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время совещания в Офисе генпрокурора, такой реестр оружия должен появиться до конца 2021 года, максимум в начале следующего.

Глава МВД считает, что появление реестра усилит регулирование оборота оружия в Украине.

– Если мы говорим об обороте оружия, то один из самых больших вопросов, который остается сегодня, это законодательное регулирование оборота оружия… По инициативе МВД до конца этого года – максимум начала следующего в Украине должен заработать реестр оружия. Полноценный реестр оружия, к сожалению, не создан за 30 лет независимости, — подчеркнул Монастырский.

Он призвал до конца года принять в Верховной Раде хотя бы в первом чтении закон об обороте оружия.

Министр рассказал, что сейчас в Украине, кроме огнестрельного, есть также много травматического, стартового оружия, оборот которого не урегулирован.

– Есть много случаев по переработке такого оружия в то, которое может быть боевым. И эта проблема приобретает из года в год все больший характер… Кроме того, мы работаем и над тем, чтобы травматическое оружие производилось таким образом, чтобы оно не могло быть переработано в боевое оружие, — добавил Монастырский.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, в свою очередь, отметил, что для переправки оружия начали использовать почтовые отправления.

– Люди беспрепятственно пересылают как боеприпасы, так и запчасти к оружию, – заявил он.

Кроме того, по словам Клименко, существует проблема со сбытом оружия и боеприпасов военнослужащими, которые вывозят их из зоны боевых действий на Донбассе.

В начале марта 2021 года в Верховной Раде рассматривался законопроект о легализации короткоствольного оружия (№4335). Тогда за него проголосовали 88 народных депутатов из 226 необходимых.

Документом ношение огнестрельного оружия запрещалось, кроме случаев, предусмотренных законами. Предполагалось, что приобрести оружие смогут только физические и юридические лица, которые должны быть дееспособными, иметь гражданство Украины, не иметь медицинских противопоказаний.

Украинцы к предоставлению законодательного права на частное владение огнестрельным оружием относятся настороженно. Согласно февральскому социологическому опросу, инициативу поддержали лишь 23% граждан, а против нее высказались 75%.