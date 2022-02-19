Видеозаписи главарей “ДНР” и “ЛНР” с обращением к жителям временно оккупированных территорий Украины к эвакуации хранились в папках под названием Бросок мангуста. Активисты предполагают, что это может быть название военной операции России против Украины.

Об этом пишут в украинских СМИ со ссылкой и метаданные видеофайлов. С помощью них удалось узнать, что видео с призывом об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию записали за два дня до ее начала – 16 февраля.

18 февраля в сети появились записи, на которых главари “ДНР” и “ЛНР” назвали эвакуацию сегодняшней и обратились к жителям на востоке Украины.

Обращения Дениса Пушилина и Леонида Пасечника хранились в папке под названием Бросок мангуста. Вероятно, боевики могли дать такое название плану нападения РФ на наше государство.

СМИ обратили внимание на то, что мангусты во время нападения на змею совершают фальшивый бросок, провоцируя ее отреагировать в ответ. После этого они действительно нападают и убивают свою жертву.

Обострение на Донбассе

Видеозаписи главарей “ДНР” и “ЛНР” с призывом об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию сделали еще 16 февраля. О массовой эвакуации стало известно 18 февраля, то есть файлы были созданы за два дня до ее начала.

Боевики на Донбассе устраивают точечные провокации, чтобы обвинить Украину в эскалации конфликта, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов. По его мнению, Россия пытается провоцировать украинских военных.