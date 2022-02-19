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Кидок мангуста: активісти знайшли ймовірну назву військової операції Росії проти України

Юля Захарченко редакторка стрічки
Кидок мангуста: активісти знайшли ймовірну назву військової операції Росії проти України

Відеозаписи ватажків “ДНР” та “ЛНР” зі зверненням до жителів тимчасово окупованих територій України до евакуації зберігалися у папках під назвою Кидок мангуста. Активісти припускають, що це може бути назва військової операції Росії проти України.

Про це пишуть в українських ЗМІ з посиланням та метадані відеофайлів. За допомогою них вдалося дізнатися, що відео із закликом про евакуацію жителів ОРДЛО до Росії записали за два дні до її початку – 16 лютого.

18 лютого у мережі з’явилися записи, на яких ватажки “ДНР” та “ЛНР” назвали евакуацію сьогоднішньою та звернулися до жителів на сході України.

Звернення Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника зберігалися у папці під назвою Кидок мангуста. Ймовірно бойовики могли дати таку назву плану нападу РФ на нашу держави.

ЗМІ звернули увагу на те, що мангусти під час нападу на змію роблять фальшивий кидок, провокуючи її відреагувати у відповідь. Після цього вони насправді нападають та вбивають свою жертву.

Загострення на Донбасі

Відеозаписи ватажків “ДНР” і “ЛНР” з закликом про евакуацію жителів ОРДЛО до Росії зробили ще 16 лютого. Про масову евакуацію стало відомо 18 лютого, тобто файли створили за два дні до її початку.

Бойовики на Донбасі влаштовують точкові провокації, щоб звинуватити Україну в ескалації конфлікту, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов. На його думку, Росія намагається провокувати українських військових.

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Фото: Depositphotos

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