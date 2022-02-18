Украина будет проводить переговоры только с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а не с боевиками на Донбассе, которые ничего не решают.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в Киеве по поводу обострения ситуации на Донбассе.

Данилов заявил, что Украина не планирует наступательные операции с целью стабилизации ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что все провокации в ОРДЛО не имеют отношения к Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за обострения на Донбассе направил делегацию к линии разграничения. Туда поедут секретарь СНБО, народные депутаты и некоторые министры.

Кроме того, Алексей Данилов предупредил, что российско-оккупационные военные могут взрывать автобусы, которыми везут людей в Ростовскую область в России.