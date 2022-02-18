Отвода войск не будет, а давление будет продолжаться: что происходит на границе Украины

Новое вторжение России в Украину, которое прогнозировалось, не произошло. Накануне Москва даже заявила об отводе войск от границ с Украиной.

Ни наше государство, ни союзники пока не фиксируют отвода российских войск. Напротив, указывают на факты, свидетельствующие о том, что провокации Кремля еще не прекратились.

Фантомный отвод

Первые сообщения России об отводе войск от границ Украина восприняла скептически, ведь почти за восемь лет гибридной войны мы знаем, как Москва выполняет обещания.

Через несколько дней после заявления концентрация российских войск на границах Украины не уменьшилась.

– Мы еще не видели ни отступления, ни отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно следим за этим, и опять же – очень важно смотреть на то, что Россия на самом деле делает, а не на то, что она говорит, – сказал в интервью Фактам ICTV госсекретарь США Энтони Блинкен.

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что отвода войск РФ не наблюдается, поэтому нужно сохранять бдительность.

— О ситуации на границах с Россией, Беларусью и на линии разграничения. Ситуация контролируемая, мы не видим изменений… Видим небольшие ротации, но я бы это не назвал отводом. Мы не можем это констатировать, – заявил глава государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь недавно прокомментировал ситуацию. По его словам, России нужно время, чтобы отвести войска.

Военный обозреватель Олег Стариков не верит, что отвод войск от наших границ на постоянной основе будет реальным в ближайшем будущем.

— Согласно стратегическим военным документам РФ, страна, являющаяся членом НАТО, – это потенциальный враг. Потому они и окружают наши границы, чтобы потом не стать перед фактом… Есть войска в пунктах постоянной дислокации и приходят командировочные (в рамках учений). Они будут постоянно отводить-приводить группировку размером где-то в 100 тыс. военных, – объясняет эксперт.

Но 17 февраля президент США Джо Байден и госсекретарь Блинкен снова заявили об угрозе полномасштабного вторжения России в ближайшие дни.

А в Atlantic Council даже разместили материал, в котором говорят, что РФ может подготовить вторжение за 12 часов.

Военный эксперт Олег Жданов не согласен с таким утверждением и обращает внимание на то, что реально Россия не готова к наступательным действиям.

– Все российские войска находятся в штатах мирного времени. Кто же такие части ведет в бой? Кроме того, прямо на границе мы не наблюдаем ударной группировки. Нет танков, артиллерии, а гусеничная колонна в сутки преодолевает 200-250 км. Так о каких 12 часах можно говорить? …Поднять и бросить в бой можно только десантные части и части спецназначения, да и то с большой натяжкой. А это не ударная группировка, – объясняет Жданов.

Мост через Припять и Олимпиада

Первый вывод из мифического отвода войск – попытка и дальше “мутить воду” в регионе. Украинские чиновники и эксперты не верят, что Россия решится на новый виток эскалации, особенно за пределами оккупированных территорий.

Но некоторые западные СМИ до сих пор продолжают нагнетать ситуацию. В центре внимания сейчас две вещи.

Первая – недалеко от границы Украины развернули понтонный мост через реку Припять. Россия и Беларусь объясняют такую активность совместными учениями, на которых отрабатывали переправу через водное препятствие.

Активность вблизи Припяти началась 10 февраля, в первый день учений Союзная решимость-2022. Однако последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что мост убрали.

Он открыл бы более короткий путь к границе с Украиной от села Ямполь – 96 км вместо 167 км.

Эксперты подчеркивают, что новых рисков этот коридор не создает, поскольку он не решает вопрос глобально.

– Один мост вопрос не решает. Они будут переправлять через него дивизию трое-четверо суток, не меньше… Дело в том, что это понтонный мост, по нему нельзя идти колонной… Если бы навели 5-7 мостов, можно было говорить о переправке хотя бы дивизии, – рассуждает Жданов.

Вторая вещь, на которую также обращают внимание, – завершение зимней Олимпиады в Пекине (20 февраля). Многие иностранные эксперты говорили о том, что Россия не решится нападать, пока в Китае не завершатся соревнования.

По мнению старшего научного сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, действия РФ после 20 февраля позволят узнать настоящие планы Путина.

Однако Стариков говорит, что сейчас нет факторов, которые могли бы коренным образом изменить ситуацию.

— Потенциальная угроза полномасштабного вторжения существует с 2014 года… Но будет ли она реальной? Начнется ли полномасштабное вторжение? Я считаю это маловероятным. Политической базы ведения боевых действий нет. Причин для этого могло быть две: военная операция на востоке нашей страны и размещение на территории Украины боевых наступательных комплексов, направленных на Россию, – объясняет военный обозреватель.

Давление продолжается

17 февраля произошла вооруженная провокация. Боевики обстреляли несколько гражданских объектов, в частности, Врубовский лицей и детсад в Станице Луганской.

– Вчера была провокация, но, мне кажется, – со стороны третьих сил. Я считаю, что они не находятся ни в Украине, ни в России. Должны работать наши правоохранительные органы вместе с мониторинговой миссией ОБСЕ, чтобы разобраться, что это было, – считает Стариков.

Все заявления об обстреле со своей стороны в ОРДЛО назвали “выдумкой”, в то же время говоря об “обстрелах” украинской стороны из противотанковых установок. После такой откровенной лжи сразу вспоминается оружие, которое боевики “обнаружили в шахтах”.

Боевики не прекращают обстрелы и 18 февраля и даже заявили про “эвакуацию” мирного населения в Россию. Так они пытаются распространить фейк об “украинском наступлении” и создать повод для масштабной эскалации.

Однако в эфире телеканала Дом глава Военно-гражданской администрации Торецка Василий Чинчик заверил, что никаких подобных подготовок в прифронтовом городе не проводят. А выдумки боевиков назвал попыткой расшатать ситуацию в Украине.

Создается впечатление, что Россия пытается найти повод для нового витка эскалации, о чем после обстрелов заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

– Мы также знаем, что многие офицеры российской разведки действуют в Украине, они присутствуют на Донбассе. И мы видели попытки создать претекст для полномасштабной операции, чтобы предоставить какое-либо оправдание для вторжения в Украину, – сказал генсек НАТО.

Цель Кремля неизменна – давление на Украину и Запад. В настоящее время это проявилось в провокациях в зоне ОРДЛО.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что это аномальный случай.

Жданов же отмечает, что точечную эскалацию на востоке нашего государства прогнозировали довольно давно, а понадобилась она для давления на общество.

— Это дожимание президента Зеленского к выполнению Минских соглашений… Это продолжение давления, но не столько на политическое руководство Украины, сколько на общество. Ему пытаются продать плохой мир вместо хорошей войны, – говорит эксперт.

Отвода войск Россией также не стоит ожидать. Эксперты сходятся во мнении – российские войска постоянно подводят к нашим границам и будут отводить от них. Сейчас единственная разница, что мы говорим не о 85-90 тыс. военных, а о 100-120 тысячах.

Заявления Соединенных Штатов больше похожи на политическую игру против РФ за счет Украины, считает Жданов.

Им не удалось склонить Россию к переговорам на своих условиях, потому продолжается нагнетание ситуации в информационном пространстве.

С конца января ситуация кардинально не изменилась. По-прежнему Россия концентрирует войска на нашей границе, но фактически не готова к радикальной эскалации.

Спустя восемь лет нам приходится вспоминать, что война не завершалась, угроза никуда не исчезала. А враг еще не раз попытается склонить нас к “миру” на своих условиях.