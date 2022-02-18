Відведення військ не буде, а тиск триватиме: що відбувається на кордоні України

Нового вторгнення Росії в Україну, яке прогнозували, не сталося. Напередодні Москва навіть заявила про відведення військ від кордонів з Україною.

Ані наша держава, ані союзники поки що не фіксують відведення російських військ. Навпаки, вказують на факти, які свідчать, що провокації Кремля ще не завершилися.

Фантомне відведення

Перші повідомлення Росії про відведення військ від кордонів Україна сприйняла скептично, адже за майже вісім років гібридної війни ми знаємо, як Москва виконує обіцянки.

Через кілька днів після заяви концентрація російських військ на кордонах України не зменшується.

– Ми ще не бачили ні відступу, ні відведення російських військ від кордонів України. Ми дуже уважно стежимо за цим, і знову ж таки, дуже важливо дивитися на те, що Росія насправді робить, а не на те, що вона каже, – сказав в інтерв’ю Фактам ICTV держсекретар США Ентоні Блінкен.

16 лютого президент України Володимир Зеленський також звернув увагу на те, що відведення військ РФ не спостерігається, тому потрібно зберігати пильність.

– Про ситуацію на кордонах з Росією, Білоруссю та на лінії розмежування. Ситуація контрольована, ми не бачимо змін… Бачимо невеликі ротації, але я б це не назвав відведенням. Ми не можемо це констатувати, – заявив глава держави.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков лише недавно прокоментував ситуацію. За його словами, Росії потрібен час, щоб відвести війська.

Військовий оглядач Олег Старіков не вірить, що відведення військ від наших кордонів на постійній основі буде реальним у найближчому майбутньому.

– Згідно з військовими стратегічними документами РФ, країна, яка є членом НАТО, – це потенційний ворог. Тому вони й оточують наші кордони, щоб потім не стати перед фактом… Є війська в пунктах постійної дислокації, також приходять ті, хто у відрядженні (в рамках навчань). Вони будуть постійно відводити-приводити угруповання розміром близько 100 тис. військових, – пояснює експерт.

Але 17 лютого президент США Джо Байден і держсекретар Блінкен знову заявили про загрозу повномасштабного вторгнення Росії найближчими днями.

А в Atlantic Council навіть розмістили матеріал, в якому йдеться, що РФ може підготувати вторгнення за 12 годин.

Військовий експерт Олег Жданов не погоджується із таким твердженням і звертає увагу на те, що реально Росія не готова до наступальних дій.

– Усі російські війська перебувають у штатах мирного часу. Хто ж такі частини веде в бій? Крім того, безпосередньо на кордоні ми не спостерігаємо ударного угруповання. Немає танків, артилерії, а гусенична колона за добу долає 200-250 км. То про які 12 годин можна говорити? …Підняти і кинути в бій можна лише десантні частини і частини спецпризначення, та й то з великою натяжкою. А це не ударне угруповання, – пояснює Жданов.

Міст через Прип’ять та Олімпіада

Перший висновок з міфічного відведення військ – спроба й надалі “мутити воду” у регіоні. Українські високопосадовці та експерти не вірять, що Росія наважиться на новий виток ескалації, особливо за межами окупованих територій.

Але деякі західні ЗМІ й досі продовжують нагнітати ситуацію. В центрі уваги нині дві речі.

Перша – неподалік кордону України розвернули понтонний міст через річку Прип’ять. Росія та Білорусь пояснюють таку активність спільними навчаннями, на яких відпрацьовували переправу через водну перешкоду.

Активність поблизу Прип’яті почалася 10 лютого, у перший день навчань Союзна рішучість-2022. Проте останні супутникові знімки свідчать про те, що міст прибрали.

Він відкрив би коротший шлях до кордону з Україною від села Ямполь – 96 км замість 167 км.

Експерти наголошують, що нових ризиків цей коридор не створює, адже він не вирішує питання глобально.

– Один міст питання не вирішує. Вони переправлятимуть через нього дивізію три-чотири доби, не менше… Річ у тім, що це понтонний міст, через нього не можливо йти колоною… Якби навели 5-7 мостів, можна було б говорити про переправлення хоча б дивізії, – розмірковує Жданов.

Другий момент, на який також звертають увагу – завершення зимової Олімпіади у Пекіні (20 лютого). Багато іноземних експертів казали про те, що Росія не наважиться нападати, допоки у Китаї не завершаться змагання.

На думку старшого наукового співробітника Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, дії РФ після 20 лютого дадуть змогу дізнатися про справжні плани Путіна.

Проте Старіков каже, що нині немає чинників, які могли б докорінно змінити ситуацію.

– Потенційна загроза повномасштабного вторгнення існує з 2014 року… Але чи буде вона реальною? Чи почнеться повномасштабне вторгнення? Я вважаю це малоймовірним. Політичної основи ведення бойових дій немає. Причин для цього могло бути дві: військова операція на сході нашої країни та розміщення на території України бойових наступальних комплексів, спрямованих на Росію, – пояснює військовий оглядач.

Тиск продовжується

17 лютого відбулася збройна провокація. Бойовики обстріляли кілька цивільних об’єктів, зокрема Врубівський ліцей та дитсадок у Станиці Луганській.

– Учора була провокація, але, мені здається, – з боку третіх сил. На мою думку, вони не перебувають ні в Україні, ні в Росії. Мають працювати наші правоохоронні органи разом із моніторинговою місією ОБСЄ, щоб розібратися, що це було, – висловлює думку Старіков.

Усі заяви про обстріл зі свого боку в ОРДЛО назвали “вигадкою”, водночас говорячи про “обстріли” української сторони з протитанкових установок. Після такої відвертої брехні одразу згадується зброя, яку бойовики “знайшли в шахтах”.

Бойовики не припиняють обстріли і 18 лютого і навіть заявили про “евакуацію” цивільного населення до Росії. Так вони намагаються розповсюдити фейк про “український наступ” та створити привід для масштабної ескалації.

Проте в ефірі телеканалу Дом голова Військово-цивільної адміністрації Торецька Василь Чинчик запевнив, що жодних подібних підготовок у прифронтовому місті не проводять. А вигадки бойовиків назвав спробою розхитати ситуацію в Україні.

Складається враження, що Росія намагається знайти привід для нового витку ескалації, про що після обстрілів заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– Ми також знаємо, що багато офіцерів російської розвідки діють в Україні, вони присутні на Донбасі. І ми бачили спроби створити претекст для повномасштабної операції, щоб надати якесь виправдання для вторгнення Україну, – сказав генсек НАТО.

Мета Кремля незмінна – тиск на Україну та Захід. Нині це проявилося у провокаціях в зоні ОРДЛО.

Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що це аномальний випадок, який необхідно приборкати.

А Жданов наголошує на тому, що точкову ескалацію на сході нашої держави прогнозували доволі давно, а знадобилася вона для тиску на суспільство.

– Це дотискання президента Зеленського до виконання Мінських угод… Це продовження тиску, але не так на політичне керівництво України, як на суспільство. Йому намагаються продати поганий мир замість хорошої війни, – каже експерт.

Відведення військ Росією також не варто очікувати. Експерти сходяться на думці – російські війська постійно підводитимуть до наших кордонів і відводитимуть від них. Наразі єдина різниця, що ми говоримо не про 85-90 тис. військових, а 100-120 тисяч.

А заяви Сполучених Штатів більше схожі на політичну гру проти РФ за рахунок України, вважає Жданов.

Їм не вдалося схилити Росію до переговорів на своїх умовах, тому продовжується нагнітання ситуації в інформаційному просторі.

Із кінця січня ситуація кардинально не змінилася. Як і раніше, Росія концентрує війська на нашому кордоні, але фактично не готова до радикальної ескалації.

Через вісім років нам доводиться згадувати, що війна не завершувалася, загроза нікуди не зникала. А ворог ще неодноразово спробує схилити нас до “миру” на своїх умовах.