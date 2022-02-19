Уряд України готовий проводити переговори про завершення війни на Донбасі у всіх можливих форматах та на всіх майданчиках. Україна закликає президента Росії Володимира Путіна до миру та повернення тимчасово окупованих територій у східних областях.

Президент України Володимир Зеленський у виступі на Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що немає значення, в якій точці світу домовлятися про мир.

– Париж, Берлін, Мінськ, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк чи Пекін – мені не важливо, в якій точці світу домовлятися про мир в Україні. Неважливо за участі чотирьох країн, семи чи 100. Найголовніше – щоб серед них були Україна та Росія, – наголосив глава держави.

Зеленський переконаний, що мир та відновлення територіальної цілісності потрібні не лише Україні, а й всьому світу.

– Сподіваюся, ніхто не думає про Україну як зручний та вічний буфер між Заходом та РФ. Цього ніхто не допустить. Інакше з’явиться питання – хто наступний? Країни НАТО будуть змушені захищати одна одну, – зазначив президент України.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Захід обмежить Росії доступ до фінансових ринків, якщо РФ вирішить здійснити масштабний напад на Україну.

Напередодні президент Америки Джо Байден повідомив, що у нього є причини вважати, що Володимир Путін вже ухвалив рішення про масштабне вторгнення на територію України.