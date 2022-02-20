Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за последние сутки провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Информация о переговорах обнародована на официальных страницах украинского лидера в соцсетях.

Так, накануне вечером Зеленский провел срочный разговор с Макроном, в ходе которого проинформировал президента Франции об обострении ситуации на фронте (на Донбассе), о потерях среди украинских военных, а также о ситуации с обстрелом в зоне ООС, под который вчера попали украинские политики и международные журналисты.

Лидеры двух государств обсудили возможные пути немедленной деэскалации ситуации на Донбассе и политико-дипломатического урегулирования.

Провів термінову розмову з Президентом @EmmanuelMacron. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів. Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання. pic.twitter.com/TNquGLMo9Y — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

В воскресенье, 20 февраля, состоялся второй за последние сутки телефонный разговор Зеленского и Макрона. Стороны выступили за срочный созыв заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ), а также введение режима прекращения огня на Донбассе.

– В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины, — подчеркнул Владимир Зеленский по итогам переговоров.

У продовження вчорашньої розмови поінформував @EmmanuelMacron про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

Стоит отметить, что Эммануэль Макрон сегодня также провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Их темой была ситуация вокруг Украины.

Согласно сообщению на сайте Кремля, президенты “признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран-участниц нормандского формата” для возобновления режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: Twitter Владимира Зеленского, сайт Кремля