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Факты / Украина / Политика

Зеленский и Макрон выступили за немедленный созыв ТКГ и прекращение обстрелов на Донбассе

Юлия Соколова редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за последние сутки провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Информация о переговорах обнародована на официальных страницах украинского лидера в соцсетях.

Так, накануне вечером Зеленский провел срочный разговор с Макроном, в ходе которого проинформировал президента Франции об обострении ситуации на фронте (на Донбассе), о потерях среди украинских военных, а также о ситуации с обстрелом в зоне ООС, под который вчера попали украинские политики и международные журналисты.

Лидеры двух государств обсудили возможные пути немедленной деэскалации ситуации на Донбассе и политико-дипломатического урегулирования.

В воскресенье, 20 февраля, состоялся второй за последние сутки телефонный разговор Зеленского и Макрона. Стороны выступили за срочный созыв заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ), а также введение режима прекращения огня на Донбассе.

– В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины, — подчеркнул Владимир Зеленский по итогам переговоров.

Стоит отметить, что Эммануэль Макрон сегодня также провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Их темой была ситуация вокруг Украины.

Согласно сообщению на сайте Кремля, президенты “признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран-участниц нормандского формата” для возобновления режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: Twitter Владимира Зеленского, сайт Кремля

Фото: Офис президента

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