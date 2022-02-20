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Факти / Україна / Політика

Зеленський і Макрон виступили за негайне скликання ТКГ та припинення обстрілів на Донбасі

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вдруге за останню добу провів телефонні переговори з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Інформація про переговори оприлюднена на офіційних сторінках українського лідера в соцмережах.

Так, напередодні ввечері Зеленський провів термінову розмову з Макроном, під час якої поінформував президента Франції про загострення ситуації на фронті (на Донбасі), про втрати серед українських військових, а також про ситуацію з обстрілом у зоні ООС, під який вчора потрапили українські політики та міжнародні журналісти.

Лідери двох держав обговорили можливі шляхи негайної деескалації ситуації на Донбасі та політико-дипломатичного врегулювання.

У неділю, 20 лютого, відбулася друга за останню добу телефонна розмова Зеленського та Макрона. Сторони виступили за термінове скликання засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), а також введення режиму припинення вогню на Донбасі.

– У продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші, – наголосив Володимир Зеленський за підсумками переговорів.

Варто зазначити, що Еммануель Макрон сьогодні також провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Їх темою була ситуація довкола України.

Згідно з повідомленням на сайті Кремля, президенти “визнали доцільним активізувати пошук рішень дипломатичними засобами по лінії зовнішньополітичних відомств та політрадників лідерів країн-учасниць нормандського формату” для відновлення режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: Twitter Володимира Зеленського, сайт Кремля

Фото: Офіс президента

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