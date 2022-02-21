Президент России Владимир Путин созывает на понедельник, 21 февраля, внеочередное заседание Совета безопасности РФ.

Об этом проинформировал в комментарии российским СМИ его спикер Дмитрий Песков.

– Это – большой Совет безопасности… Также у президента сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров, — заявил Песков.

На уточняющий вопрос, является ли это заседание Совбеза РФ экстренным или же регулярным, представитель Кремля сообщил, что оно “не регулярное”.

В то же время Песков не стал озвучивать повестку заседания.

Как известно, Совет безопасности России является совещательным органом при президенте РФ. Этот орган занимается анализом и стратегическим планированием по вопросам безопасности, а также подготовкой решений президента РФ в сфере безопасности.

Путин собирает заседание Совбеза РФ на фоне инспирированного Кремлем значительного обострения ситуации на украинском Донбассе, усиления обстрелов и провокаций (например, “эвакуации” украинских граждан, в том числе и детей, в Ростовскую область России).

15 февраля Госдума России поддержала постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о “признании” террористических образований “ДНР” и “ЛНР”. Теперь решение должен утвердить Кремль.

Следует отметить, что на 22 февраля запланировано внеочередное заседание Совета Федерации РФ. Это верхняя палата парламента России, состоящая из сенаторов.

Именно Совет Федерации в 2014 году разрешил Путину ввести российские войска на территорию Украины.

Источник: Медуза