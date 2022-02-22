Признание Российской Федерацией террористических формирований “ЛНР” и “ДНР” увеличивает риск нового военного вторжения России на территорию Украины.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сказала бывшая заместитель министра обороны Украины в 2019-2020 годах Алина Фролова.

— Ситуация военного вторжения увеличилась, мы ожидаем, что следующим шагом будет введение российских войск на территорию (ОРДЛО, — Ред.) по просьбе “независимых государств”. То есть они появятся на линии столкновения с нами, – сказала Алина Фролова

Она добавила, что на линии разграничения с ЛДНР теперь появятся именно российские войска, после чего ситуация с новым возможным вторжением РФ усложнится.

— В ложной российской логике, они (войска РФ, — Ред.) будут там находиться легитимно… И если какие-либо провокации сработают, или они сами устроят провокацию, которая приведет к гибели российских солдат, то у них появится “официальное основания” для того, чтобы начать открытую войну. На этот раз не прячась, — сказала бывшая заместитель министра обороны.

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Фото: Alina Frolova