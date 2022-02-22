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Фролова: після визнання Путіним “ЛДНР” війська РФ будуть знаходитись на Донбасі легітимно

Ілля Нежигай редактор стрічки
Фролова: після визнання Путіним “ЛДНР” війська РФ будуть знаходитись на Донбасі легітимно

Визнання Російською Федерацією терористичних формувань “ЛНР” та “ДНР” збільшує ризики нового військового вторгнення Росії на територію України.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV сказала заступниця міністра оборони України у 2019-2020 роках Аліна Фролова.

– Ситуація воєнного вторгнення збільшилась, ми очікуємо, що наступним кроком буде введення російських військ на територію (ОРДЛО, – Ред.) на прохання “незалежних держав”. Тобто вони з’являться на лінії зіткнення з нами, – сказала Аліна Фролова

Вона додала, що на лінії розмежування з “ЛДНР” тепер з’являться саме російські війська, після чого ситуація ускладнюється.

– В хибній російській логіці вони (війська РФ, – Ред.) будуть там знаходитись легітимно… І якщо будь-які провокації спрацюють, або вони самі влаштують провокацію, яка призведе до гибелі російських солдатів, то в них з’явиться “офіційне підґрунтя” для того, щоб розпочати відкриту війну. Цього разу не ховаючись, – сказала колишня заступниця міністра оборони.

Новина доповнюється…

Фото: Alina Frolova

Джерело: Свобода слова

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