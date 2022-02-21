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Факты / Украина / Политика

Надеюсь, до этого не дойдет: Стефанчук о возможности введения военного положения

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Руслан Стефанчук

Верховная Рада рассматривает разные сценарии развития российской агрессии и готова реагировать на угрозу и принимать важные решения.

Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук. Одним из таких решений может быть введение в Украине военного положения. Но Стефанчук надеется, что до этого не дойдет.

— Мы готовы к любому развитию событий, в том числе и по вопросу введения специальных положений в Украине. Этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен в Верховной Раде, но я очень надеюсь, что до этого мы не дойдем, потому что Украина никогда не была сторонником решения вопроса каким-либо военным путем, а исключительно политико-дипломатическим, — сообщил он во время брифинга.

Военное положение — это особый правовой режим, вводимый в стране либо в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Предложение о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях на рассмотрение президенту подает Совет национальной безопасности и обороны.

Для принятия решения о военном положении глава государства издает указ о введении военного положения и немедленно обращается к Верховной Раде относительно его утверждения и подает одновременно соответствующий проект закона.

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