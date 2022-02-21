Верховна Рада розглядає різні сценарії розвитку російської агресії і готова реагувати на загрозу та ухвалювати важливі рішення.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. Одним із таких рішень може бути запровадження в Україні воєнного стану. Але Стефанчук сподівається, що до цього не дійде.

– Ми готові до будь-якого розвитку подій, зокрема і в питанні запровадження спеціальних станів в Україні. Цьому повинен передувати указ президента, який буде розглянутий у Верховній Раді. Але я дуже сподіваюся, що до цього ми не дійдемо, тому що Україна ніколи не була прихильником вирішення питання будь-яким військовим шляхом, а виключно політико-дипломатичним, – наголосив він під час брифінгу.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд президентові подає Рада національної безпеки і оборони.

Для ухвалення рішення про воєнний стан глава держави видає указ про введення воєнного стану і негайно звертається до Верховної Ради щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проєкт закону.