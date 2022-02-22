Заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое 21 февраля созвал президент Украины Владимир Зеленский, не закрывали.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
– Я сейчас с заседания СНБО, которое было созвано президентом нашей страны с учетом ситуации, которая происходила сегодня в РФ и на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Заседание СНБО не является закрытым, оно продолжается, – уточнил Алексей Данилов.
По словам секретаря СНБО, президент Украины при необходимости в ближайшее время соберет снова всех членов Совбеза.
– Мы заседание не закрывали, – уточнил Алексей Данилов.
На заседании СНБО заслушали сектор безопасности и обороны и доклад генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Ближайшие заседания Совбеза, говорит Алексей Данилов, состоятся в случае необходимости.
Сейчас все члены СНБО находятся на своих рабочих местах. Сектор переведен в режим работы 24/7.