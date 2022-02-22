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Факти / Україна / Політика

Засідання РНБО не закривали – Данілов

Тетяна Забожко редакторка стрічки
олексій данілов

Засідання Ради національної безпеки та оборони, яке 21 лютого скликав президент України Володимир Зеленський, не закривали.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Я зараз із засідання РНБО, яке було скликано президентом нашої країни із урахуванням ситуації, яка відбувалася сьогодні в РФ та на частинах окупованих Донецької та Луганської областей. Засідання РНБО не є закритим, воно триває, – уточнив Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, президент України за необхідності найближчим часом збере знову всіх членів Радбезу.

– Ми засідання не закривали, – уточнив Олексій Данілов.

На засіданні РНБО заслухали сектор безпеки та оборони та доповідь генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Найближчі засідання Радбезу, каже Олексій Данілов, відбудуться в разі необхідності.

Нині всі члени РНБО перебувають на своїх робочих місцях. Сектор переведено в режим роботи 24/7.

21 лютого Росія визнала “ДНР” та “ЛНР”. “Незалежність” псевдореспублік визнали за підсумками позачергового засідання Ради безпеки РФ.

Президент Росії Володимир Путін у прямому ефірі підписав “укази про визнання” та “договори про дружбу” із ватажками луганських і донецьких терористів.

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