Засідання РНБО не закривали – Данілов

Засідання Ради національної безпеки та оборони, яке 21 лютого скликав президент України Володимир Зеленський, не закривали.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Я зараз із засідання РНБО, яке було скликано президентом нашої країни із урахуванням ситуації, яка відбувалася сьогодні в РФ та на частинах окупованих Донецької та Луганської областей. Засідання РНБО не є закритим, воно триває, – уточнив Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, президент України за необхідності найближчим часом збере знову всіх членів Радбезу.

– Ми засідання не закривали, – уточнив Олексій Данілов.

На засіданні РНБО заслухали сектор безпеки та оборони та доповідь генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Найближчі засідання Радбезу, каже Олексій Данілов, відбудуться в разі необхідності.

Нині всі члени РНБО перебувають на своїх робочих місцях. Сектор переведено в режим роботи 24/7.

21 лютого Росія визнала “ДНР” та “ЛНР”. “Незалежність” псевдореспублік визнали за підсумками позачергового засідання Ради безпеки РФ.

Президент Росії Володимир Путін у прямому ефірі підписав “укази про визнання” та “договори про дружбу” із ватажками луганських і донецьких терористів.