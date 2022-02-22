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Факты / Украина / Политика

Раде предлагают рассмотреть разорвание дипломатических отношений с РФ

Валентина Летяк редактор ленты
верховна рада

Народные депутаты Оксана Савчук и Алексей Гончаренко зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений (№7093 и №7092) о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Савчук также предлагает коллегам поддержать проект постановления об обращении Рады к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о введении военного положения в Донецкой и Луганской областях.

В документе также есть требование прекратить транспортное сообщение с РФ, а также закрыть границу с ней и Беларусью (№7095).

Народный депутат перед регистрацией проекта постановления напомнила, что такой документ был внесен в парламент еще 19 марта 2014 года под №4493. По словам Савчук, его нудно доработать и можно вносить.

После признания РФ так называемых ЛДНР президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит предложение МИД о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Фото: УНИАН

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