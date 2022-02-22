Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит предложение о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией после так называемого признания этой страной террористических группировок “Д/ЛНР”.

Об этом глава государства заявил на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге.

Глава государства уточнил, что получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел Украины.

– Ко мне поступил запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос о разрыве дипломатических отношений между Украиной и РФ. Сразу после пресс-конференции я буду прорабатывать этот вопрос. И не только это, но и наши действенные шаги по эскалации со стороны Российской Федерации, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что “признание Д/ЛНР” было эскалационным шагом со стороны Кремля, который может создать фундамент для дальнейшей эскалации на Донбассе.

– Мы понимаем, что это юридическая агрессия, которая дает достаточно прочный фундамент относительно вероятной эскалации со стороны РФ и боевиков. Мы понимаем все риски, – рассказал глава государства.

Зеленский напомнил, что Украина неоднократно призывала Россию решать вопросы путем диалога, за столом переговоров. Президент добавил, что Киев готов проводить подобные переговоры на любых площадках.

Зеленский проинформировал, что во время последних переговоров с мировыми лидерами (Евросоюза, США, Великобритании) предлагались любые форматы диалога, где бы присутствовала РФ.

– Мы получили ответ, и ответ был вчера. Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет, – отметил глава государства.

Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о “признании” террористических образований “Л/ДНР”.

А сегодня, 22 февраля, Госдума РФ поддержала ратификацию “договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с этими образованиями.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, признание “независимости” террористических формирований “ЛНР” и “ДНР” со стороны РФ означает односторонний выход Москвы из Минских договоренностей.