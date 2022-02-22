Народні депутати Оксана Савчук та Олексій Гончаренко зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов (№7093 та №7092) про розірвання дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією.

Савчук також пропонує колегам підтримати проєкт постанови про звернення Ради до президента Володимира Зеленського з вимогою щодо запровадження воєнного стану у Донецькій та Луганській областях.

У документі також є вимога припинити транспортне сполучення з РФ, а також закрити кордон із нею та Білоруссю (№7095).

Народний депутат перед реєстрацією проєкту постанови нагадала, що такий документ було внесено до парламенту ще 19 березня 2014 року за №4493. За словами Савчук, його треба доопрацювати і можна вносити.

Після визнання РФ так званих ЛДНР президент України Володимир Зеленський повідомив, що розгляне пропозицію МЗС щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.