Зеленський проведе зустріч із головами фракцій та груп

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 лютого, проведе зустріч із головами фракцій та груп.

– О 19.00 Зеленський зустрінеться з головами фракцій та груп, – йдеться у заяві, опублікованій на сторінці депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка у Telegram.

Пізніше цю інформацію підтвердила спікерка Слуги народу Юлія Палійчук.

Член фракції Голос Кіра Рудик розповіла, що зустріч проведуть в Офісі президента.

Серед обговорюваних тем – ситуація із визнанням Росією так званих Л/ДНР та обговорення того, що Україна може з цим зробити.

– Ми закликатимемо главу держави запровадити військовий стан і закликатимемо міжнародне співтовариство запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, – цитують Рудик в Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, раніше президент звернувся до українців після визнання “Л/ДНР”.

До цього Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом визнання Росією “ЛНР” та “ДНР”, після чого Білий дім підписав указ про заборону інвестицій, торгівлі та фінансування псевдореспублік.

На тимчасово окупованому Донбасі бойовики посилили озброєну агресію проти цивільних та українських захисників. Найманці РФ проводять обстріл позицій військових, будинків мирних жителів, а також об’єктів інфраструктури.