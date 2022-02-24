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Факты / Украина / Политика

Помогайте армии и вступайте в ряды ВСУ: Зеленский обратился к гражданам

Юля Захарченко редактор ленты
Помогайте армии и вступайте в ряды ВСУ: Зеленский обратился к гражданам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне масштабного вторжения российско-оккупационных войск.

В обращении глава страны призвал граждан помогать нашей армии и вступать в ряды Вооруженных сил Украины.

— Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь мира, — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Зеленский уверен, что своими действиями Российская Федерация закрыла себя от цивилизованного мира. Украинская армия, пограничники, полицейские и силы специальных служб остановили атаку врага – президент назвал это оперативной паузой.

Вооруженные силы Украины продолжают давать отпор боевикам. Ситуация под Харьковом остается сложной, однако силы по защите города обороняют мирных жителей.

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Фото: Офис президента

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