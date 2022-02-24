Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі масштабного вторгнення російсько-окупаційних військ.

У зверненні глава країни закликав громадян допомагати нашій армії та вступати до лав Збройних сил України.

– Не Україна обрала шлях війни, але Україна пропонує повернутись на шлях до миру, – наголосив президент Володимир Зеленський.

Зеленський переконаний, що своїми діями Російська Федерація закрила себе від цивілізованого світу. Українська армія, прикордонники, поліцейські та сили спеціальних служб зупинили атаку ворога – президент назвав це оперативною паузою.

Збройні сили України продовжують давати відсіч бойовикам. Ситуація під Харковом залишається складною, проте сили для захисту міста обороняють мирних жителів.