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Допомагайте армії та вступайте до лав ЗСУ: Зеленський звернувся до громадян

Юля Захарченко редакторка стрічки
Допомагайте армії та вступайте до лав ЗСУ: Зеленський звернувся до громадян

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі масштабного вторгнення російсько-окупаційних військ.

У зверненні глава країни закликав громадян допомагати нашій армії та вступати до лав Збройних сил України.

– Не Україна обрала шлях війни, але Україна пропонує повернутись на шлях до миру, – наголосив президент Володимир Зеленський.

Зеленський переконаний, що своїми діями Російська Федерація закрила себе від цивілізованого світу. Українська армія, прикордонники, поліцейські та сили спеціальних служб зупинили атаку ворога – президент назвав це оперативною паузою.

Збройні сили України продовжують давати відсіч бойовикам. Ситуація під Харковом залишається складною, проте сили для захисту міста обороняють мирних жителів.

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Фото: Офіс президента

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