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Факты / Украина / Политика

Это фейк! Кулеба опроверг вероятность использования ядерного оружия против РФ

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Дмитро Кулеба

Российская Федерация распространяет фейковую информацию о том, что Украина должна сбросить “грязную бомбу” на территорию России.

Эти данные ложные, отмечает глава Министерства внутренних дел Дмитрий Кулеба.

– Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина готовится сбросить “грязную бомбу” на их территорию. Это больной фейк, – говорит Дмитрий Кулеба.

По словам министра, у Украины нет ядерного оружия, она не занимается его созданием или приобретением.

— Мы являемся ответственным членом Договора о нераспространении ядерного оружия, — добавил он.

Российская Федерация ведет против Украины гибридную войну, одной составляющей которой является информационное противостояние. Она распространяет ложные данные, обвиняет Украину в действиях, которые та не совершала.

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Именно поэтому важно доверять информации только из проверенных источников – официальных сайтов госструктур и органов, украинских СМИ. В то же время различные Telegram-каналы не должны быть основным источником информирования.

Фото: УНИАН

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