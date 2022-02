Российская Федерация распространяет фейковую информацию о том, что Украина должна сбросить “грязную бомбу” на территорию России.

Эти данные ложные, отмечает глава Министерства внутренних дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, у Украины нет ядерного оружия, она не занимается его созданием или приобретением.

Russian propaganda has gone off the rails and speculates Ukraine might be preparing to drop a ‘dirty bomb’ on the Russian territory. This is a sick fake. Ukraine doesn’t have nuclear weapons, doesn’t conduct any work to create/acquire them. We are a responsible member of the NPT.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022