Российская Федерация распространяет фейковую информацию о том, что Украина должна сбросить “грязную бомбу” на территорию России.

Эти данные ложные, отмечает глава Министерства внутренних дел Дмитрий Кулеба.

– Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина готовится сбросить “грязную бомбу” на их территорию. Это больной фейк, – говорит Дмитрий Кулеба.

По словам министра, у Украины нет ядерного оружия, она не занимается его созданием или приобретением.

— Мы являемся ответственным членом Договора о нераспространении ядерного оружия, — добавил он.

Russian propaganda has gone off the rails and speculates Ukraine might be preparing to drop a ‘dirty bomb’ on the Russian territory. This is a sick fake. Ukraine doesn’t have nuclear weapons, doesn’t conduct any work to create/acquire them. We are a responsible member of the NPT. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Российская Федерация ведет против Украины гибридную войну, одной составляющей которой является информационное противостояние. Она распространяет ложные данные, обвиняет Украину в действиях, которые та не совершала.

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Именно поэтому важно доверять информации только из проверенных источников – официальных сайтов госструктур и органов, украинских СМИ. В то же время различные Telegram-каналы не должны быть основным источником информирования.