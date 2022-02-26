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Факти / Україна / Політика

Це фейк! Кулеба спростував можливість використання ядерної зброї проти РФ

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Дмитро Кулеба

Російська Федерація поширює фейкову інформацію щодо того, що Україна має скинути “брудну бомбу” на територію Росії.

Ці дані неправдиві, зазначає очільник Міністерства внутрішніх справ Дмитро Кулеба.

– Російська пропаганда зійшла з рейок і припускає, що Україна готується скинути “брудну бомбу” на їхню територію. Це хворий фейк, – говорить Дмитро Кулеба.

За словами міністра, Україна не має ядерної зброї, не займається її створенням чи придбанням.

– Ми є відповідальним членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, – додав він.

Російська Федерація веде проти України гібридну війну, однією складовою якої є інформаційне протистояння. Вона поширює неправдиві дані, звинувачує Україні у діях, які та не чинила.

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Саме тому важливо довіряти інформації лише з перевірених джерел – офіційних сайтів держструктур та органів, українських ЗМІ. Водночас різноманітні Telegram-канали не мають бути основним джерелом інформування.

Фото: УНІАН

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