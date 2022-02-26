Російська Федерація поширює фейкову інформацію щодо того, що Україна має скинути “брудну бомбу” на територію Росії.

Ці дані неправдиві, зазначає очільник Міністерства внутрішніх справ Дмитро Кулеба.

– Російська пропаганда зійшла з рейок і припускає, що Україна готується скинути “брудну бомбу” на їхню територію. Це хворий фейк, – говорить Дмитро Кулеба.

За словами міністра, Україна не має ядерної зброї, не займається її створенням чи придбанням.

Russian propaganda has gone off the rails and speculates Ukraine might be preparing to drop a ‘dirty bomb’ on the Russian territory. This is a sick fake. Ukraine doesn’t have nuclear weapons, doesn’t conduct any work to create/acquire them. We are a responsible member of the NPT. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

– Ми є відповідальним членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, – додав він.

Російська Федерація веде проти України гібридну війну, однією складовою якої є інформаційне протистояння. Вона поширює неправдиві дані, звинувачує Україні у діях, які та не чинила.

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