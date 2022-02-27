Україна зачиняє всі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та у напрямку Придністров’я через воєнні дії Москви проти Києва.

Кабмін затвердив розпорядження №188-р Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю.

Воно починає діяти з 00.00 28 лютого 2022 року.

– Це стосується і окремих авіаційних пунктів пропуску, серед яких Бориспіль, Київ (Жуляни), Харків, Одеса, Львів, – йдеться у повідомленні.

Водночас у громадян України буде можливість потрапити на Батьківщину.

Наразі йдеться про тимчасове закриття.

З 24 лютого 2022 року на території України тривають воєнні дії. Українські захисники чинять опір російським окупантам, які незаконно вторглися до країни.

Громадян закликають зберігати спокій, черпати інформацію лише з перевірених джерел, не поширювати фейки.

За можливості треба перебувати вдома чи у сховищах.