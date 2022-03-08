Не ховайтеся, бо завтра РФ бомбитиме ваші міста: Резніков звернувся до народів світу

Міністр оборони України Олексій Резніков записав англійською відеозвернення до лідерів та народів усіх країн світу через повномасштабну війну, яку Росія розв’язала в центрі Європи.

– Два тижні тому світ змінився. Змінилося все, хоча не всі ще це наразі усвідомлюють. Росія відкрито напала на Україну. Вісім років тому у Криму та на Донбасі вони казали: “їх там нема”. Зараз Кремль демонстративно веде війну проти мого народу. Це відбувається у центрі Європи. Ракети летять на сотні кілометрів. І вражають мирні міста. Сьогодні – це наші міста. Завтра можуть бути чиї завгодно. Ваші. Кремлю абсолютно начхати на ваші спроби розмовляти. Його не турбує ООН, ПАРЄ чи інша інституція, де ви намагаєтеся зберегти його присутність. Російські солдати поводяться як терористи і боягузи, – наголосив глава Міноборони.

За його словами, путінські війська зруйнували вже близько 200 українських шкіл, 34 лікарні, понад 1,5 тис. житлових будинків, а також вбили 38 дітей та більше 70 – поранили.

– Загалом підтверджено дані про понад 400 вбитих і більше 800 поранених цивільних громадян. Ці дані точно неповні. Адже ворог влаштував справжній акт геноциду проти України. Тільки в Маріуполі захоплено в заручники 400 тис. українців. Їх постійно обстрілює авіація, реактивна артилерія, ракети, – сказав Резніков.

А ще він нагадав про те, що росіяни обстрілюють гуманітарні коридори, вбиваючи тих, кого обіцяли пропустити, тому емоційно звернувся до міжнародних партнерів:

– Де ваші цінності та ідеали? Де робота міжнародних організацій, на які витрачаються мільярди доларів? Де ООН, Червоний хрест, ОБСЄ? Вони сховалися. Звертаю вашу увагу, що сьогодні близько 10 тис. студентів з інших країн, що перебувають в Україні, є мішенями путінських терористів. Понад 2 тис. з них вже взяті в заручники російськими солдатами. Багато з Індії, Китаю, Туреччини, країн Перської затоки.

Глава Міноборони України сказав, що росіяни фактично ведуть війну з усім світом, навіть із тими, хто намагається залишитися нейтральним.

– Не вийде. Зло не діє вибірково. Нагадаю, що Україна була і є домом для представників понад 100 націй. Ми завжди жили у мирі. У нас багато змішаних шлюбів, у яких народилися прекрасні діти. І цих дітей тепер вбивають окупанти. На жаль, ви досі дозволяєте окупантам це робити. Сьогодні я хочу сказати вам одне – не бійтеся. Не бійтеся! Як не боїмося ми. За 11 днів Україна повністю зруйнувала міф про військову міць Росії, – сказав Резніков.

Він упевнений, що у Європи є шанс перемогти Путіна – для цього необхідно, щоб Україна вистояла.