В войне против Украины россия постоянно использует запрещенные виды боеприпасов против мирного украинского населения.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

При чем сами российские военные отрицают использование запрещенных методов войны на территории Украины.

Зато украинские правозащитники отмечают, что захватчики демонстрируют вопиющее пренебрежение к мирных жителей и применяют баллистические ракеты и другое оружие взрывного действия с широким радиусом поражения в густонаселенных районах.

Зажигательные авиабомбы

Это авиабомба с зажигательным действием, прямо запрещенная международным правом.

Статья 2.2 Протоколу III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия запрещает использование зажигательных боеприпасов, что доставляют воздухом, по военным объектам в районах сосредоточения гражданского населения.

С точки зрения международного права совсем не важно, был ли удар нанесен по военному или гражданскому объекту. Несмотря на все запреты, российская авиация бомбила Чернигов осколочно-фугасно-зажигательными авиабомбы ОФЗАБ-500.

Термобарические ракеты

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, которые используют термобарические боеголовки, имеют существенный сокрушительный эффект из-за значительно более мощной силы поражения и взрывной волны, чем обычные взрывчатые вещества такого же размера.

Термобарические бомбы фактически всасывают кислород из окружающего воздуха, чем создают условия для более высокотемпературного взрыва, чем обычные бомбы.

В городских условиях очень трудно ограничить воздействие этого оружия, а характер взрыва практически не оставляет мирному населению возможности укрыться от его поражения.

Из-за неизбирательного характера действия их использование вблизи населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией.

Россия признала, что 4 марта в бою на Черниговщине использовала системы ТОС-1А с термобарическими боеприпасами. Термобарические боеприпасы прямо не запрещаются, однако их применение жестко регулируется международными конвенциями ведения войны.

Кассетные ракеты

По данным расследования Международной группы журналистов Bellingcat, Россия применяет запрещенные кассетные боеприпасы в жилых районах городов Украины, где проживает мирное население.

В частности, 25 февраля в Харькове и Ахтырке использовались реактивные снаряды с кассетными боеприпасами для реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-27 Ураган и БМ-30 Смерч.

Эти ракеты имеют кассетную боевую часть, в которой расположен суббоеприпасы, что в конце полета отделяются от хвостовой части с двигателем и продолжают лететь дальше своей траектории.

Боеприпасы такого типа неуправляемые и заведомо неточные и никогда не должны использоваться в населенных гражданскими лицами районах.

Фосфорные боеприпасы

Боеприпасы, начиненные фосфором, ВС рф в 122-мм снарядах до гаубиц и реактивных снарядах к установкам БМ-21 Град во время обстрелов населенного пункта Попасная Луганской области.

Белый фосфор, содержащие фосфорные боеприпасы, в случае попадания на кожу вызывает тяжелые ожоги.

Также при вдыхании паров белого фосфора, или при попадании в желудочно-кишечный тракт он вызывает острое отравление и имеет деморализующее воздействие.

Применение этих боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН о негуманном оружии.