У війні проти України росія постійно використовує заборонені види боєприпасів проти мирного українського населення.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

При чому самі російські військові заперечують використання заборонених методів війни на території Україні.

Натомість українські правозахисники відзначають, що загарбники демонструють кричущу зневагу до мирних жителів та застосовують балістичні ракети і іншу зброю вибухової дії з широким радіусом ураження в густонаселених районах.

Запалювальні авіабомби

Це авіабомба із запалювальною дією, що прямо заборонена міжнародним правом.

Стаття 2.2 Протоколу III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї забороняє використання запалювальних боєприпасів, що доставляють повітрям, по військових об’єктах у районах зосередження цивільного населення.

З точки зору міжнародного права зовсім не важливо, чи був удар завдано по військовому чи цивільному об’єкту.

Натомість усім заборонам, російська авіація бомбила Чернігів осколково-фугасно-запалювальними авіабомбами ОФЗАБ-500.

Термобаричні ракети

Тяжкі вогнеметні системи ТОС-1А, які використовують термобаричні боєголовки, мають суттєвий нищівний ефект через значно потужнішу силу ураження і вибухову хвилю, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру.

Термобаричні бомби фактично всмоктують кисень з навколишнього повітря, чим створюють умови для більш високотемпературного вибуху, ніж звичайні бомби.

У міських умовах дуже важко обмежити вплив цієї зброї, а характер вибуху практично не залишає мирному населенню можливості сховатися від його ураження.

Через невибірковий характер дії їх використання поблизу населених пунктів заборонено Женевською конвенцією.

Росія визнала, що 4 березня у бою на Чернігівщині використовувала системи ТОС-1А з термобаричними боєприпасами. Термобаричні боєприпаси прямо не забороненяються, проте їх застосування жорстко регулюється міжнародними конвенціями ведення війни.

Касетні ракети

За даними розслідування Міжнародної групи журналістів Bellingcat, Росія застосовує заборонені касетні боєприпаси у житлових районах міст України, де мешкає мирне населення.

Зокрема, 25 лютого у Харкові та Охтирці використовувались реактивні снаряди з касетними боєприпасами для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 Ураган та БМ-30 Смерч.

Ці ракети мають касетну бойову частину, в якій розташовано суббоєприпаси, що наприкінці польоту відокремлюються від хвостової частини із двигуном і продовжують летіти далі своєю траєкторією.

Боєприпаси такого типу некеровані та свідомо неточні і ніколи не повинні використовуватися в населених цивільними особами районах.

Фосфорні боєприпаси

Боєприпаси, начинені фосфором, використовуються ЗС рф в 122-мм снарядах до гаубиць та реактивних снарядах до установок БМ-21 Град під час обстрілів населеного пункту Попасна Луганської області.

Білий фосфор, що містять фосфорні боєприпаси, у разі потрапляння на шкіру викликає важкі опіки.

Також при вдиханні парів білого фосфору, або при потраплянні в шлунково-кишковий тракт він викликає гостре отруєння та має деморалізуючий вплив.

Застосування цих боєприпасів заборонено третім протоколом Конвенції ООН Про негуманну зброю.