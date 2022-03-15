Чрезвычайный и полномочный посол Китая в Украине Фань Сяньжун заверил, что его страна будет оставаться дружественной для украинского народа. Он также анонсировал новую поставку гуманитарной помощи Украине.

Об этом посол Китайской Народной Республики сообщил во время встречи с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким.

Фань Сяньжун напомнил, что Китай и Украина являются стратегическими партнерами, и в этом году исполняется 30-летие с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами.

– Китай – дружественное государство для украинского народа. Я как посол могу с ответственностью сказать, что Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане. Мы всегда будем уважать ваше государство, развивать отношения на основе равенства и взаимовыгоды. Мы будем уважать тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа, — подчеркнул посол.

Он также анонсировал поставку Китаем в Украину третьей партии гуманитарной помощи.

Фань Сяньжун заверил, что Китай никогда не будет нападать на Украину, а также готов помогать, в частности, в экономическом плане.

– Мы готовы помогать вам развиваться. В этой ситуации, которая сейчас у вас, будем поступать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а это означает и его силу, — заявил посол.

Он уточнил, что посольство Китая переехало из Киева во Львов и остается здесь работать.

Козицкий, в свою очередь, поблагодарил посла за позицию поддержки Украины в ее борьбе против страны-агрессора РФ.

– КНР поддержала нас во время Генеральной Ассамблеи ООН. Нынешний Китай является большой силой в мире, на него оглядывается множество стран, — подчеркнул Козицкий в своем Telegram-канале по итогам встречи.

Он выразил надежду, что Пекин не отреагирует на просьбу РФ о помощи в связи с войной в Украине.

Китай будет уважать путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право народа – посол / 3 фотографии

Как известно, в СМИ появилась информация, что Россия попросила у Китая как военную, так и финансовую помощь в связи с вторжением в Украину.

Западные СМИ со ссылкой на источники утверждают, что Пекин принял решение оказать РФ экономическую и финансовую поддержку. Отмечается, что КНР рассматривает возможность отправки военных поставок, таких как вооруженные беспилотники.

При этом в США предупредили, что если Китай предложит РФ материальную поддержку в войне против Украины, то его ждут “последствия”.

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Источник: Львовская ОВА, Максим Козицкий

Фото: Львовская ОВА