Надзвичайний і повноважний посол Китаю в Україні Фань Сяньжун запевнив, що його країна залишатиметься дружньою для українського народу. Він також анонсував нову поставку гуманітарної допомоги Україні.

Про це посол Китайської Народної Республіки поінформував під час зустрічі з очільником Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким.

Фань Сяньжун нагадав, що Китай та Україна є стратегічними партнерами, і цього року виповнюється 30-річчя з моменту встановлення дипломатичних відносин між нашими державами.

– Китай – дружня держава для українського народу. Я, як посол, можу з відповідальністю сказати, що Китай назавжди буде хорошою силою для України і в економічному, і в політичному плані. Ми завжди будемо поважати вашу державу, розвиватимемо відносини на основі рівності та взаємовигоди. Ми поважатимемо той шлях, який обирають українці, бо це суверенне право кожного народу, – наголосив посол.

Він також анонсував поставку Китаєм до України третьої партії гуманітарної допомоги.

Фань Сяньжун запевнив, що Китай ніколи не буде нападати на Україну, а також готовий допомагати, зокрема в економічному плані.

– Ми готові допомагати вам розвиватись. У цій ситуації, яка є нині у вас, будемо вчиняти відповідально. Ми побачили, наскільки є великою єдність українського народу, а це означає і його силу, – заявив посол.

Він уточнив, що посольство Китаю переїхало з Києва до Львова і залишається тут працювати.

Козицький, своєю чергою, подякував послу за позицію підтримки України в її боротьбі проти країни-агресора РФ.

– КНР підтримала нас під час Генеральної Асамблеї ООН. Нинішній Китай є великою силою у світі, на нього озирається чимало країн, – наголосив Козицький у своєму Telegram-каналі за підсумками зустрічі.

Він висловив сподівання, що Пекін не відреагує на прохання РФ про допомогу у зв’язку з війною в Україні.

Китай поважатиме шлях, який обирають українці, бо це суверенне право народу – посол / 3 фотографии

Як відомо, в ЗМІ з’явилася інформація, що Росія попросила у Китаю як військову, так і фінансову допомогу у зв’язку з вторгненням в Україну.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела стверджують, що Пекін ухвалив рішення надати РФ економічну та фінансову підтримку. Зазначається, що КНР розглядає можливість відправлення військових постачань, таких як озброєні безпілотники.

При цьому в США попередили, що якщо Китай запропонує РФ матеріальну підтримку у війні проти України, то на нього чекають “наслідки”.

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Джерело: Львівська ОВА, Максим Козицький

Фото: Львівська ОВА