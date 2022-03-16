Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому Конгрессу, похвалив храбрость украинского народа, и заявил, что судьба Украины решается именно сейчас на фоне вторжения России.

— Столица Киев ежедневно переживает ракетные и воздушные удары российских войск. Но не сдается, — подчеркнул Зеленский, обращаясь к Конгрессу.

Он констатировал, что Украина “пребывает в худшей войне со времен Второй мировой войны”.

— Имею честь поздравить вас от имени украинского народа, храброго и свободолюбивого народа, восемь лет противостоящего российской агрессии. Те, кто отдает своих лучших сыновей и дочерей, чтобы остановить это полномасштабное российское вторжение. Сейчас решается судьба нашей страны. Судьба нашего народа, где украинцы будут свободны, смогут ли они сохранить свою демократию. Россия напала не только на нас, не только на нашу землю, не только на наши города, она пошла в жестокое наступление против наших ценностей, основных человеческих ценностей, – сказал он.

После 11-минутной речи о происходящем, об актуальной ситуации на территории Украины после трех недель российского вторжения, глава государства показал американским законодателям ролик о войне.