Президент України Володимир Зеленський звернувся до американського Конгресу, похваливши хоробрість українського народу та сказав, що “доля” України вирішується саме зараз на тлі вторгнення Росії.

— Столиця Київ щодня зазнає ракетних і повітряних ударів російських військ. Але не здається, – сказав Зеленський, звертаючись до Конгресу.

Він сказав, що Україна “перебуває у найгіршій війні з часів Другої світової війни”.

— Маю честь привітати вас від імені українського народу, хороброго і волелюбного народу, який вісім років протистоїть російській агресії. Ті, хто віддає своїх найкращих синів і дочок, щоб зупинити це повномасштабне російське вторгнення. Зараз вирішується доля нашої країни. Доля нашого народу, де українці будуть вільними, чи зможуть вони зберегти свою демократію. Росія напала не тільки на нас, не тільки на нашу землю, не тільки на наші міста, вона пішла в жорстокий наступ на наші цінності, основні людські цінності, – сказав він.

Після 11-хвилинної промови про те, що відбувається, про актуальну ситуацію на території України після трьох тижнів російського вторгнення, глава держави показав американським законодавцям ролик про війну.