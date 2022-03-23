Закрите небо та надання засобів ППО: про що Зеленський говоритиме на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня. Український лідер зв’яжеться з представниками альянсу у відеоформаті.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

– Україна там братиме активну участь. Яку саме ми поки що визначаємо. Щонайменше це буде звернення президента, максимум – повноцінна участь, природно, у відеоформаті. Про формат участі стане відомо найближчими днями, – заявив Никифоров в ефірі телемарафону.

Президент України говоритиме про необхідність припинити військові злочини Росії проти українського населення та цивільної інфраструктури.

– Це можна зробити кількома шляхами – закрити небо, надати Україні потужні засоби повітряної оборони та авіацію. Про нові формати безпеки говорити не будуть, – зазначив речник президента.