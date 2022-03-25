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Факты / Украина / Политика

Российская элита хочет отстраниться от решения Путина о нападении на Украину – Подоляк

Валентина Летяк редактор ленты
Михайло Подоляк

Заявление заместителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Владимир Путин единолично принимал решение о полномасштабном вторжении в Украину – свидетельство того, что российская элита пытается избежать ответственности, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Дмитрий Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент РФ. Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия, – написал Подоляк в Twitter.

 

Медведев в интервью росСМИ заявил, что “спецоперация” в Украине будет продолжаться до достижения “целей”, поставленных Владимиром Путиным. Фактически он подтвердил, что решение принималось единолично российским диктатором.

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Фото: Офис президента

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