Российская элита хочет отстраниться от решения Путина о нападении на Украину – Подоляк

Заявление заместителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Владимир Путин единолично принимал решение о полномасштабном вторжении в Украину – свидетельство того, что российская элита пытается избежать ответственности, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Дмитрий Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент РФ. Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия, – написал Подоляк в Twitter.

.@MedvedevRussia публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти ????????, яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент ????????. Важливий симптом – панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022

Медведев в интервью росСМИ заявил, что “спецоперация” в Украине будет продолжаться до достижения “целей”, поставленных Владимиром Путиным. Фактически он подтвердил, что решение принималось единолично российским диктатором.