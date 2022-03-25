Російська еліта хоче відсторонитися від рішення Путіна про напад на Україну – Подоляк

Заява заступника Радбезу РФ Дмитра Медведєва про те, Володимир Путін одноосібно ухвалював рішення про повномасштабне вторгнення в Україну – свідчення того, що російська еліта намагається уникнути відповідальності, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Дмитро Медведєв публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти України, яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент РФ. Важливий симптом – панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки, – написав Подоляк у Тwitter.

.@MedvedevRussia публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти ????????, яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент ????????. Важливий симптом – панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022

Медведєв в інтерв’ю росЗМІ заявив, що “спецоперація” в Україні триватиме до досягнення “цілей”, поставлених Володимиром Путіним. Фактично він підтвердив, що рішення ухвалювалося одноосібно російським диктатором.