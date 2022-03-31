Рада может усилить ответственность для украинцев с паспортами РФ — законопроект

Депутаты фракции Слуга народа внесли в Верховную Раду законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за двойное гражданство. В частности, украинцам с российскими паспортами запретят занимать в Украине определенные должности в течение 15 лет.

Проект закона №7223 О внесении изменений в статью 111-1 Уголовного кодекса Украины о расширении перечня уголовных правонарушений за совершение коллаборационной деятельности на рассмотрение подали нардепы Сергей Кузьминых и Георгий Мазурашу.

По состоянию на 30 марта законопроект передан на рассмотрение Комитета. Целью документа является дополнение уже существующей статьи 111-1 (Колаборационная деятельность) УК Украины. Суть дополнения:

Пребывание гражданина Украины в гражданстве (подданстве) другого государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, — наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время обнародованный законопроект не содержит перечня должностей: вероятнее всего, они будут обсуждаться дополнительно.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что его одобрение “позволит нашему государству, которое находится в состоянии войны с рашистской федерацией, максимально обезопасить себя от предателей и диверсантов из пятой колонны”.